Antoine Melvil – Migraines LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 20:30 (2023-05-20 au ). Tarif : 20.2 à 20.2 euros.

Alhambra Productions (L-D-20-000421) et La Boîte de Ouf présentent ce spectacle Antoine Melvil vous offre un cocktail de ses meilleures blagues enrichi à foison de nouveautés croustillantes plus piquantes les unes que les autres ! A l’heure des bilans, Antoine Melvil regarde le monde brûler avec tendresse, esprit et résignation. Dans une société qui donne des maux de têtes à la moindre polémique sur des sujets hautement inflammables tels que le féminisme, les JO d’Hiver dans le désert et la coriandre, l’Artiste vous explique comment survivre. En tant qu’homme blanc cisgenre et privilégié, qui ne peut donc plus s’exprimer librement sur moult sujets brûlants, il se fait bienveillant pour mieux méditer sur le choc des générations et constate que si ça n’était pas forcément mieux avant, c’est quand même pas terrible aujourd’hui ! Antoine reste résolument optimiste malgré les intégristes de tous bords, les maladies à la mode, les dictateurs, le réchauffement climatique, les applis de rencontres et la disparition des abeilles. Ce spectacle à l’écriture ciselée est un grand shaker de la rigolade avec une pincée d’humour caustique et impertinent qui révèle un nectar à déguster sans modération ! Réservation PMR : 05.56.48.26.26 Antoine Melvil

LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN BORDEAUX 20, RUE ROLLAND 33000

