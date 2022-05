Throes + The Shine, DJ Stanbul – Concert et DJ Set à la Guinguette Chez Alriq La Guinguette Chez Alriq Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Throes + The Shine, DJ Stanbul – Concert et DJ Set à la Guinguette Chez Alriq La Guinguette Chez Alriq, 10 juin 2022 19:00, Bordeaux. 10 et 11 juin Sur place Tarif unique : 6€ https://www.bordeauxrock.com/, http://www.instagram.com/bordeaux.rock.asso/ Vendredi 10 Juin : Throes & the shine (Kuduro) + DJ STANBUL (Fête nationale du Portugal) – Co organisé par la Guinguette Chez Alriq, Bordeaux Rock et O Sol du Portugal Pour célébrer les rythmes ensoleillés du pays des azulejos bariolés et des délicieux pasteis, l’invitation est donnée au trio “THROES + THE SHINE”, qui enflammera à coup sûr la scène de la guinguette ! Le concert sera suivi d’un DJ set de DJ Stanbul pour continuer la soirée sous la lumière des guirlandes colorées. THROES + THE SHINE (Kuduro) Après leur dernier album “Enza”, le groupe originaire de Porto revient au printemps 2022 avec un nouvel album “Hey”, amorcé par la sortie du single “Aqui”. Avec des sonorités inspirées du Moyen-Orient mêlées habilement avec la douceur de la flûte arménienne duduk, le trio délivre un kuduro électronique, prémices d’un live féroce et dansant. Une énergie contagieuse que le groupe est plus que prêt à partager sur la scène de Chez Alriq ! Infos pratiques Ouverture des portes à 19h, concert à 21h30

La Guinguette Chez Alriq, ZA Quai des Queyries, Bordeaux

Bar et restauration portugais sur place La Guinguette Chez Alriq Quai des Queyries, Bordeaux 33100 Bordeaux Bastide Niel Gironde vendredi 10 juin – 19h00 à 23h59

samedi 11 juin – 00h00 à 00h59

Détails Heure : 19:00 - 00:59 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Guinguette Chez Alriq Adresse Quai des Queyries, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Guinguette Chez Alriq Bordeaux Departement Gironde

La Guinguette Chez Alriq Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Throes + The Shine, DJ Stanbul – Concert et DJ Set à la Guinguette Chez Alriq La Guinguette Chez Alriq 2022-06-10 was last modified: by Throes + The Shine, DJ Stanbul – Concert et DJ Set à la Guinguette Chez Alriq La Guinguette Chez Alriq La Guinguette Chez Alriq 10 juin 2022 19:00 bordeaux La Guinguette Chez Alriq Bordeaux

Bordeaux Gironde