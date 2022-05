Suisse : Lavaux, les vignes forteresses La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Suisse : Lavaux, les vignes forteresses La Cité du Vin, 20 novembre 2019 19:00, Bordeaux. Mercredi 20 novembre 2019, 19h00 Sur place Tarif abonné 8,00€ / Tarif plein 10,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1830464775830400007&_ga=2.209206993.239073345.1570433679-1433125169.1562744494 Une fois par mois, ce rendez-vous invite à découvrir un épisode issu de la série documentaire Des vignes et des hommes. PROJECTION | DÉGUSTATION Des vignes et des hommes Une fois par mois, ce rendez-vous invite à découvrir un épisode issu de la série documentaire Des vignes et des hommes, coproduite par Grand Angle, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin et Arte France. La présentation et la projection du documentaire sont suivies d’une dégustation de deux vins, orchestrée par une sommelière de la Cité du Vin. Dans le documentaire projeté ce soir Suisse : Lavaux, les vignes forteresses réalisé par Vincent PERAZIO (couleurs, 26’, vostf), vous découvrirez que sur les bords du lac Léman se dresse un paysage viticole inimitable. Lavaux est une cathédrale de murs où s’étagent 10000 terrasses sur 40 niveaux dans des pentes de 45 degrés ! Vous apprendrez que pour les vendanges, la mécanisation est quasiment impossible : il a donc fallu trouver des astuces pour soulager le dos des hommes. Nous vous raconterons comment depuis plus de 23 générations, de nombreuses familles qui y travaillent ont dû apprendre à maîtriser cette géographie et à domestiquer la nature. Cette série est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Centre cinématographique national. Avec : Henry Clemens, chroniqueur vin, rédacteur en chef du magazine culturel Junkpage et co-auteur du livre Des vignes et des hommes. Quand la vigne sculpte le paysage En partenariat avec : Swiss Wine La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde mercredi 20 novembre 2019 – 19h00 à 20h15

Détails Heure : 19:00 - 20:15 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

