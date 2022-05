Soirée inaugurale des Vendanges du Savoir La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Soirée inaugurale des Vendanges du Savoir La Cité du Vin, 1 octobre 2019 19:00, Bordeaux. Mardi 1 octobre 2019, 19h00 Sur place Gratuit https://www.laciteduvin.com/fr/vivez-la-cite-du-vin/evenements-spectacles/soiree-inaugurale-des-vendanges-du-savoir-0 En ce début d’année universitaire, les Vendanges du Savoir présentent les rendez-vous de leur toute nouvelle saison… en musique ! CONFÉRENCE | COCKTAIL En ce début d’année universitaire, l’équipe des Vendanges du Savoir présente les rendez-vous de sa toute nouvelle saison en musique : du vin et des notes, l’ivresse dans un air d’opéra. Avec : Françoise Mondet , mezzo-soprano

, mezzo-soprano Rose Reglat , piano

, piano Yves Tastet, violon alto L’objectif des Vendanges du savoir est d’offrir une large diffusion de la culture scientifique relative aux questions concernant la vigne et le vin. Des chercheurs viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public à l’occasion de conférences, de dégustations savantes, de rencontres autour d’un film ou d’un ouvrage et de balades savantes dans les vignes. Cette action culturelle est portée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vins, l’université de Bordeaux, l’université Bordeaux Montaigne, sous l’impulsion de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV). Cette rencontre se poursuivra par un moment convivial autour d’un verre de vin. En partenariat avec : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux et l’université Bordeaux Montaigne *Avec le soutien du *: Crédit Municipal, de la société Baron Philippe de Rothschild et de la fondation Bordeaux Université La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde mardi 1er octobre 2019 – 19h00 à 21h30

Détails Heure : 19:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Soirée inaugurale des Vendanges du Savoir La Cité du Vin 2019-10-01 was last modified: by Soirée inaugurale des Vendanges du Savoir La Cité du Vin La Cité du Vin 1 octobre 2019 19:00 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde