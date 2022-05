So Argentina ! La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

So Argentina ! La Cité du Vin, 26 septembre 2019 19:30, Bordeaux. Jeudi 26 septembre 2019, 19h30 Sur place Tarif abonné 20,00€ / Tarif plein 25,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1623946910280300068&_ga=2.252218633.1841743089.1565592518-1433125169.1562744494 Direction l’Argentine pour cette soirée de dégustations gourmandes en compagnie des médiateurs oenoculturels de la Cité du Vin. AFTERWORK / AUTOUR DE L’EXPO ARGENTINA ¡Bienvenidos a todos! Cette soirée de dégustations gourmandes est une invitation au voyage. Partez à la découverte de vins argentins et de bouchées savoureuses aux parfums de Buenos Aires. Inspirée de différentes cultures espagnole, italienne… la cuisine argentine témoigne d’une grande diversité : chaque recette a une histoire (…). Si la météo le permet, les médiateurs oenoculturels de la Cité du Vin échangeront avec vous sur la terrasse du Jardin de La Cité du Vin pour percer les secrets de l’histoire de ces vins et saveurs made in Argentina ! ¡ Arômes, culture et convivialité 100% garantie ! En partenariat avec : Wines of Argentina En collaboration avec : El Nacional Avec le soutien de : Ulysse Cazabonne et le Groupe Sud-Ouest La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde jeudi 26 septembre 2019 – 19h30 à 22h00

Détails Heure : 19:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

So Argentina ! La Cité du Vin 2019-09-26 was last modified: by So Argentina ! La Cité du Vin La Cité du Vin 26 septembre 2019 19:30 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde