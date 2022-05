Salé Sucré par Chef Jésus La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Salé Sucré par Chef Jésus La Cité du Vin, 13 novembre 2019 19:00, Bordeaux. Mercredi 13 novembre 2019, 19h00 Sur place Tarif abonné 31,20€ / Tarif plein 39,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1804353525520300063&_ga=2.176182758.239073345.1570433679-1433125169.1562744494 Au programme de cette soirée gourmande, Michèle Hédin, intervenante cinéma, présentera cette comédie dramatique de Ang Lee. FILM | METS & VINS | PERFORMANCE Ciné Gourmand Au programme de cette soirée gourmande, Michèle Hédin, intervenante cinéma, présentera cette comédie dramatique de Ang Lee. La projection sera suivie d’une dégustation de mets et vins signée par Chef Jésus Hurtado et ponctuée d’interludes artistiques préparés par les étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine à partir de leur interprétation du film. LE FILM : Film de Ang Lee (1994, couleurs, 1h59, support Blu-ray) / Avec Sihung Lung, Yu-Wen Wang, Chien-lien Wu Monsieur Chu est le plus grand cuisinier de Taipei à Taïwan. Veuf depuis seize ans, il élève seul ses trois filles : Jen, professeur de chimie à la religiosité exacerbée, Kien, qui rêve de prendre son indépendance et Ning, jeune étudiante qui travaille dans un fast-food. La vie de la famille Chu est réglée par des rituels immuables que sont les repas préparés avec une minutie extrême par le père. La cuisine est pour lui la seule façon de communiquer… LE MENU : Mise en bouche : Bouillon épicé seiche et vermicelle au poivre de Sichuan Bodega Colomé – Torrontes –2018 – Salta – Argentine (Blanc) Entrée : Jiaozi au porc et à la crevetteRavioles végétales Daikon et pak choïDomaine de Montgilet – Rosé d’Anjou – 2017 – Anjou-Saumur – Loire (Rosé) Plat : Daurade en sauce aigre douce – soja – sauce d’huîtres – lardMagret de canard laqué et son riz cantonaisVin surprise Desserts : Flan cocoSalade de fruits exotiquesRadgonske Gorice – Traminer – 2015 – Slovénie (blanc) AVEC : Michel Hédin, intervenante Cinéma Jean Eustache

Jésus Hurtado, chef cuisinier En partenariat avec : Le Cinéma Jean Eustache, le Groupe Arom, France Bleu Gironde, le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde mercredi 13 novembre 2019 – 19h00 à 22h30

