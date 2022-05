Saint-Emilion, de la ville médiévale au patrimoine mondial La Cité du Vin, 21 septembre 2019 15:30, Bordeaux.

En 1999, la Juridiction de Saint-Emilion a été le premier vignoble à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Découvrez son histoire, ses traditions et ses valeurs.

PROJECTION | CONFERENCE

En 1999, la Juridiction de Saint-Emilion a été le premier vignoble à être inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité au titre des paysages culturels.

Etablie au XIIe siècle par le roi d’Angleterre Jean-Sans-Terre, elle regroupe des paysages viticoles et un ensemble de monuments emblématiques. Ce patrimoine remarquable est réparti sur huit communes : Saint-Emilion, Saint-Laurent des Combes, Saint-Christophe des Bardes, Saint Pey-d’Armens, Saint-Etienne de Lisse, Saint Sulpice de Faleyrens, Saint-Hippolyte et Vignonet.

Bercés par des siècles de culture et de traditions, Saint-Emilion et ses paysages sont le parfait exemple de l’interaction entre l’Homme et la nature. Porteur de valeurs universelles exceptionnelles, le territoire s’est appuyé sur son histoire, ses habitants et son écosystème pour évoluer avec le temps. Saint- Emilion et sa Juridiction sont aujourd’hui devenus un centre oenotouristique, culturel, architectural et gastronomique unique au monde.

AVEC : Frédéric Boutoulle, professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université Bordeaux Montaigne, UMR Ausonius

Dans le cadre de : Journées européennes du patrimoine et des 20 ans de l’inscription à la juridiction de St Emilion au patrimoine mondial de l’humanité

samedi 21 septembre 2019 – 15h30 à 17h00

