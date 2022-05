Michel Chapoutier, l’orfèvre de la vallée du Rhône La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Michel Chapoutier, l’orfèvre de la vallée du Rhône La Cité du Vin, 25 septembre 2019 19:00, Bordeaux. Mercredi 25 septembre 2019, 19h00 Sur place Gratuit, entrée libre sur inscription https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1706870302560300021&_ga=2.214666647.1841743089.1565592518-1433125169.1562744494 Ce rendez-vous est un moment d’échange privilégié avec Michel Chapoutier, grand visionnaire, passionné de littérature et profondément humaniste. RENCONTRE / LES GRANDS ENTRETIENS Ce rendez-vous est un moment d’échange privilégié avec Michel Chapoutier, grand visionnaire, passionné de littérature et profondément humaniste. Il viendra partager avec nous son engagement dans la viticulture rhodanienne. Depuis les années 80, Michel Chapoutier dirige la Maison familiale M. Chapoutier qui s’est progressivement étendue et diversifiée au cœur des meilleurs terroirs des appellations Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint Joseph, Ardèche, Côte-Rôtie, Condrieu, Châteauneuf-du-Pape, Provence, Banyuls et Roussillon. Elle possède aujourd’hui le plus important domaine en Hermitage. Dynamique et fervent défenseur de terroir, Michel Chapoutier a converti dès 1991 l’ensemble du domaine à la culture biodynamique. Il est par ailleurs président des vins du Rhône. Respectueux des hommes et de la terre, il est à l’origine de projets associatifs comme « Les Vendanges du cœur » pour promouvoir le don de moelle osseuse. Il fut aussi le premier à transcrire en braille les étiquettes de ses vins. Ouvrir les esprits est l’une de ses principales préoccupations quand il crée le seul concours national du meilleur Elève Sommelier en Vins et Spiritueux de France. Il amène chaque année les finalistes du lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage dans le domaine australien de la Maison M. Chapoutier. Rencontre suivie d’un diner prestige à la Cave Latitude20. Renseignements sur Latitude20.fr Avec : Michel Chapoutier, producteur et négociant en vins Animé par : Jérôme Baudouin, journaliste à La Revue du Vin de France En partenariat avec : Latitude20 La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde mercredi 25 septembre 2019 – 19h00 à 20h30

