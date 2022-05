L’oenotourisme, d’un continent à l’autre La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

L’oenotourisme, d’un continent à l’autre La Cité du Vin, 6 novembre 2019 18:30, Bordeaux. Mercredi 6 novembre 2019, 18h30 Sur place Gratuit, billet à retirer sur place ou en ligne https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1803261717650300011&_ga=2.146292087.239073345.1570433679-1433125169.1562744494 Plusieurs acteurs des Great Wine Capitals viendront échanger et débattre autour des grands enjeux oenotouristiques dans l’auditorium de la Cité du Vin. RENCONTRE Evènement L’œnotourisme ou l’art de découvrir un terroir grâce au vin. Les différentes régions viticoles du monde redoublent d’ingéniosité : routes des vins, accueil à la propriété ou encore dégustations gourmandes. La filière consolide son offre pour mieux recevoir les visiteurs et leur faire partager une expérience propice à l’expression des sens. Plusieurs acteurs des Great Wine Capitals viendront échanger et débattre autour des grands enjeux oenotouristiques dans l’auditorium de la Cité du Vin. Créé il y a 20 ans à Bordeaux, le réseau des Great Wine Capitals regroupe dix grandes métropoles, avec un atout économique et culturel en commun : leur vignoble de renommée internationale. Ils vous feront partager leurs expériences et présenteront leurs pratiques et leurs visions de l’œnotourisme. AVEC : Jennifer Lynch : Directrice générale de l’association Wine and tourism McLaren Vale, Adelaïde, Australie

Miguel Felipe Ribeiro : directeur général de Monverde Wine Experience Hotel, Portugal

Linda Reiff : Président Directeur Général de Napa Valley Vintners, Etats-Unis

Philippe MEIER: directeur MARKETING de Mainzplus city marketing » , Allemagne Animé par : Jacques-Olivier Pesme, responsable du pôle vin à l’université de Colombie-Britannique et professeur à l’université d’Adélaïde En collaboration avec : Great Wine capitals Traduction simultanée en français La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde mercredi 6 novembre 2019 – 18h30 à 20h00

