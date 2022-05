Les vins oubliés du Roussillon La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les vins oubliés du Roussillon La Cité du Vin, 21 novembre 2019 18:30, Bordeaux. Jeudi 21 novembre 2019, 18h30, 20h30 Sur place Tarif abonné 14,40€ / Tarif plein 18,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1826882049700400000&_ga=2.179674471.239073345.1570433679-1433125169.1562744494 Le troisième jeudi de chaque mois, en collaboration avec les vignerons partenaires, la Cité du Vin vous propose de partir à la découverte d’un pays ou d’une région productrice de vin. AFTERWORK Atelier vins du monde Le troisième jeudi de chaque mois, en collaboration avec les vignerons partenaires, la Cité du Vin vous propose de partir à la découverte d’un pays ou d’une région productrice de vin. Au cours de cette dégustation animée par Xavier Hardy, membre du Conseil Interprofessionnel des vins du Roussillon, découvrez 4 vins exprimant toute la richesse et les spécificités du terroir mis à l’honneur : le Roussillon. Situé dans les Pyrénées Orientales, le Roussillon est associé depuis très longtemps à la production des vins doux naturels. A travers cet atelier, découvrez notamment les typicités des rancios, ces vins non ouillés, à oxydation maîtrisée avec un élevage très long. Entre tradition et modernité, les vins du Roussillon affichent une forte personnalité ! En partenariat avec : Le Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR). La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde jeudi 21 novembre 2019 – 18h30 à 19h45

jeudi 21 novembre 2019 – 20h30 à 21h45

Détails Heure : 18:30 - 21:45 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

