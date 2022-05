Les rencontres Vin, Droit et Santé La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les rencontres Vin, Droit et Santé La Cité du Vin, 15 novembre 2019 14:00, Bordeaux. Vendredi 15 novembre 2019, 14h00 Sur place Gratuit, Inscription préalable obligatoire https://www.leh.fr/evenement/vds 8ème édition, 8ème millésime COLLOQUE | DEGUSTATION Evènement : 8ème édition, 8ème millésime Comment appréhender juridiquement le goût du vin ? Juristes et spécialistes d’œnologie vous convient à une journée juridico sensorielle autour du goût du vin. L’ambition et l’originalité de ce rendez-vous reposent sur une approche à la fois comparatiste et pluridisciplinaire, associant d’éminents spécialistes pour la 8ème édition « Les rencontres Vin, droit et santé Inscription préalable obligatoire : www.leh.fr/vds En partenariat avec : Le Groupe Les Etudes Hospitalières et le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde vendredi 15 novembre 2019 – 14h00 à 19h00

Heure : 14:00 - 19:00
Lieu La Cité du Vin
Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Ville Bordeaux

