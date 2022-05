Le vin dans l’oeuvre de Michel Houellebecq La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le vin dans l’oeuvre de Michel Houellebecq La Cité du Vin, 5 novembre 2019 19:00, Bordeaux. Mardi 5 novembre 2019, 19h00 Sur place Gratuit, Billet à retirer sur place ou en ligne https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1633348535230300127&_ga=2.172495584.239073345.1570433679-1433125169.1562744494 Le cycle des Vendanges du Savoir met en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin. CONFÉRENCE Les vendanges du Savoir Sous le label les Vendanges du Savoir, cette série de rendez-vous met en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin. Jacqueline Dutton présente un portrait de l’enfant terrible des lettres contemporaines : Michel Houellebecq et les représentations du vin dans son œuvre romanesque. Elle tracera le développement du rôle du vin à travers sept romans depuis Extension du domaine de la lutte (1994) jusqu’à Sérotonine (2019). Cette évolution démontrera que Houellebecq n’est pas que l’ivrogne pitoyable tel qu’il est mis en scène dans le film L’Enlèvement de Michel Houellebecq (2014). C’est un commentateur perspicace sur le vin comme marqueur symbolique de l’identité française et produit de consommation dans le monde globalisé. AVEC : Jacqueline Dutton, professeure associée à l’Université de Melbourne, Australie En partenariat avec : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux et l’université Bordeaux Montaigne Avec le soutien du : Crédit Municipal, de la société Baron Philippe de Rothschild et de la fondation Bordeaux Université La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde mardi 5 novembre 2019 – 19h00 à 20h00

