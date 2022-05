L’Argentine, le nouvel eldorado des français ? La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

L’Argentine, le nouvel eldorado des français ? La Cité du Vin, 8 octobre 2019 19:00, Bordeaux. Mardi 8 octobre 2019, 19h00 Sur place Gratuit, entrée libre sur inscription https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1901358565660400034&_ga=2.15907828.397199647.1568617453-1433125169.1562744494 Pourquoi les grandes maisons bordelaises et françaises investissent dans des domaines en Argentine ? RENCONTRE – Autour de l’expo Argentina La Cité du Vin réunit ce soir un plateau de grands professionnels du vin qui nous racontent leurs passions pour ce pays et le vignoble de Mendoza réputé pour l’imposante présence des Andes sur son territoire. Entre montagnes enneigées toute l’année, vignobles d’un vert profond, anciens chais reconvertis en domaines viticoles, bâtiments historiques ou au contraire contemporains, immenses vergers… le vignoble de Mendoza est devenu une terre du vin célébrée par les grandes maisons bordelaises et françaises. AVEC : Véronique Bonnie, présidente des Vignobles Malartic et dirigeante de Bodega DiamAndes

Guillaume Bousquet, propriétaire du Domaine Bousquet

Margareth Henriquez, présidente de Krug et Estates & Wines (Moët Hennessy Wine Division)

François Lurton, propriétaire des Domaines François Lurton et de la Bodega Piedra Negra

Michel Rolland, œnologue, fondateur de la Rolland Collection et du Clos de los Siete Animé par : Rodolphe Wartel, directeur du magazine Terre de vins En partenariat avec : le Secrétariat d’État au tourisme d’Argentine Avec le soutien de : Ulysse Cazabonne et le Groupe Sud-Ouest La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde mardi 8 octobre 2019 – 19h00 à 20h30

