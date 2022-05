La Cité du Vin – Visite guidée du bâtiment La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

La Cité du Vin – Visite guidée du bâtiment La Cité du Vin, 7 septembre 2019 11:30, Bordeaux. 7 septembre 2019 – 5 janvier 2020 Sur place Tarif abonné 6,40€ / Tarif plein 8,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1706682043660300053&_ga=2.150742515.434375786.1563173780-1433125169.1562744494 Au fil d’une visite guidée, retracez l’histoire d’un projet unique. Au fil d’une visite guidée, retracez l’histoire d’un projet unique. Laissez-vous conter l’origine de la Cité du Vin, ses missions, son bâtiment si singulier. Les médiateurs vous guident dans ce tour du propriétaire et vous donnent les clés pour comprendre le lieu. Visite guidée en français Afin de garantir l’expérience, la visite guidée commence à l’heure et aucun retardataire ne pourra être accepté. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde samedi 7 septembre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 8 septembre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 14 septembre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 15 septembre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 21 septembre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 22 septembre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 28 septembre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 29 septembre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 5 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 6 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 12 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 13 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 19 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 20 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

lundi 21 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

mardi 22 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

mercredi 23 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

jeudi 24 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

vendredi 25 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 26 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 27 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

lundi 28 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

mardi 29 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

mercredi 30 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

jeudi 31 octobre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 14 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 15 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 21 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 22 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

lundi 23 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

mardi 24 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

mercredi 25 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

jeudi 26 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

vendredi 27 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

samedi 28 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

dimanche 29 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

lundi 30 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

mardi 31 décembre 2019 – 11h30 à 12h30

mercredi 1er janvier 2020 – 11h30 à 12h30

jeudi 2 janvier 2020 – 11h30 à 12h30

vendredi 3 janvier 2020 – 11h30 à 12h30

samedi 4 janvier 2020 – 11h30 à 12h30

dimanche 5 janvier 2020 – 11h30 à 12h30

Détails Heure : 11:30 - 12:30 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

La Cité du Vin – Visite guidée du bâtiment La Cité du Vin 2019-09-07 was last modified: by La Cité du Vin – Visite guidée du bâtiment La Cité du Vin La Cité du Vin 7 septembre 2019 11:30 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde