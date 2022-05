Italie : Prosecco, une autre histoire de Venise La Cité du Vin, 11 décembre 2019 19:00, Bordeaux.

Mercredi 11 décembre 2019, 19h00 Sur place Tarif abonné 8,00€ / Tarif plein 10,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1901358565660400034&_ga=2.71814353.310977219.1574668294-1433125169.1562744494

Une fois par mois, ce rendez-vous invite à découvrir un épisode issu de la série documentaire Des vignes et des hommes et à participer à une dégustation de deux vins,

PROJECTION | DEGUSTATION

Des vignes et des hommes

Une fois par mois, ce rendez-vous invite à découvrir un épisode issu de la série documentaire Des vignes et des hommes, coproduite par Grand Angle, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin et Arte France. La présentation et la projection du documentaire sont suivies d’une dégustation de deux vins, orchestrée par une sommelière de la Cité du Vin.

Dans le documentaire projeté ce soir Italie : Prosecco, une autre histoire de Venise réalisé par Vincent PERAZIO (couleurs, 26’, vostf), vous découvrirez à 80 km au nord de Venise, les premiers contreforts des Dolomites qui dessinent le cœur du Prosecco. Vous apprendrez comment ce vin blanc pétillant créé vers 1870, est ainsi devenu le fleuron d’un territoire que les hommes appellent fièrement la « marca gioiosa », la région joyeuse. Vous comprendrez comment de Venise, les marchandises arrivaient et partaient pour les ports de toute l’Europe centrale.

Cette série est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Centre cinématographique national.

AVEC :

Véronique Lemoine, conseillère scientifique de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin et co-auteur du livre Des vignes et des hommes. Quand la vigne sculpte le paysage

En partenariat avec : Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde

mercredi 11 décembre 2019 – 19h00 à 20h15