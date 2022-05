French touch Argentine La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

French touch Argentine La Cité du Vin, 8 octobre 2019 20:30, Bordeaux. Mardi 8 octobre 2019, 20h30 Sur place Tarif abonné 20,00€ / Tarif plein 25,00€ https://ticket.laciteduvin.com/en-GB/products?famille=1703545205580300251&_ga=2.47814629.397199647.1568617453-1433125169.1562744494 Les français découvrent le fort potentiel du sol et du climat en Argentine et y apportent leur savoir-faire. DÉGUSTATION – Autour de l’expo Argentina, terres de contrastes Les médiateurs oenoculturels de la Cité du Vin vous proposent une dégustation de vins de viticulteurs français qui se sont lancé le défi de s’installer au pied de la Cordillère des Andes, et d’y apporter leur savoir-faire. Les vins seront accompagnés de bouchées élaborées par le restaurant El nacional à Bordeaux. En partenariat avec : Wines of Argentina En collaboration avec : le restaurant El nacional Avec le soutien de : Ulysse Cazabonne et le Groupe Sud-Ouest La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde mardi 8 octobre 2019 – 20h30 à 21h45

