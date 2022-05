Eamonn Dowd and the Racketeers La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Eamonn Dowd and the Racketeers La Cité du Vin, 2 novembre 2019 16:00, Bordeaux. Samedi 2 novembre 2019, 16h00 Sur place Tarif abonné 6,40€ / Tarif plein 8,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1623946910280300068&_ga=2.154155643.239073345.1570433679-1433125169.1562744494 Le groupe irlandais Eamonn Dowd and the Racketeers est à la Cité du Vin à l’occasion de la sortie de son prochain album Songs froms the fever ship. CONCERT | DÉGUSTATION Evènement Lynch, Kirwan, Barton, Phelan…. Les plus anciennes familles du Médoc sont de descendance irlandaise. Leurs ancêtres, catholiques pour la plupart, quittèrent leur terre natale vers la fin du XVII° siècle pour fuir les persécutions religieuses. La plupart sont venus en Europe pour étoffer les armées françaises, d’autres s’installèrent dans le négoce du vin puis achetèrent des propriétés dans le Médoc passant du courtage à la viticulture. Ce qui fit la fortune du Médoc et la leur. A l’occasion de la sortie du prochain album du groupe irlandais Eamonn Dowd and the Racketeers, Songs froms the fever ship, la Cité du Vin propose de lever le voile sur cette épisode singulier de la grande histoire viticole du Médoc. Ce concert sera suivi d’une dégustation d’un verre de vin. AVEC : Eamonn Dowd, chanteur

Eamonn Carr, compositeur et musicien

John Fleming, conservateur et écrivain, journaliste En partenariat avec : Château Lynch Bages La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde samedi 2 novembre 2019 – 16h00 à 17h00

samedi 2 novembre 2019 – 16h00 à 17h00

