Découverte des vins argentins La Cité du Vin, 5 octobre 2019 17:30, Bordeaux. Samedi 5 octobre 2019, 17h30 Sur place Tarif abonné 12,00€ / Tarif plein 15,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1803360134010300145&_ga=2.26825983.397199647.1568617453-1433125169.1562744494 Pays du nouveau monde, l’Argentine a conservé des traditions viticoles. Parmi les cépages, le Malbec, emblème de la vigne argentine s’impose en ces terres. DÉGUSTATION | AUTOUR DE L’EXPO ARGENTINA A l’occasion de l’exposition Argentina, terres de contrastes présentée jusqu’au 17 novembre à La Cité du Vin, cette dégustation propose un voyage gustatif à la découverte des terroirs et des vins argentins en compagnie du sommelier Emiliano Stratico. Le voyage commencera par une évocation des principales caractéristiques géographiques du territoire argentin puis les participants feront étape dans les principales régions viticoles, à la découverte de leurs singularités œnologiques ! AVEC : Emiliano Stratico, sommelier, DipWSET En partenariat avec : Wines of Argentina

Avec le soutien de : Ulysse Cazabonne et le Groupe Sud-Ouest La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde samedi 5 octobre 2019 – 17h30 à 18h45

