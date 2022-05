Carnets de voyage : l’Argentine viticole La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Carnets de voyage : l’Argentine viticole La Cité du Vin, 17 septembre 2019 19:00, Bordeaux. Mardi 17 septembre 2019, 19h00 Sur place Gratuit, entrée libre sur inscription https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1634141481250300147&_ga=2.14241463.1841743089.1565592518-1433125169.1562744494 Avec une histoire viticole qui remonte à l’an 1557, l’Argentine est aujourd’hui le 5ème pays producteur de vin dans le monde. RENCONTRE / AUTOUR DE L’EXPOSITION ARGENTINA Cinquième pays producteur de vin dans le monde, l’Argentine compte parmi les principaux acteurs de la viticulture mondiale. Le pays possède une tradition viticole ancienne qui remonte à l’an 1557, époque de la venue des colons espagnols pour conquérir l’Amérique du Sud. Dans ce pays au climat très aride et aux paysages dominés par les Andes, la qualité des terroirs est déterminée en particulier par l’accès à l‘eau et la recherche de fraicheur en altitude. Des canaux pluriséculaires dessinent un réseau d’irrigation complexe unique au monde. Martin Di Stefano, ingénieur agronome, riche d’une expérience internationale, nous expliquera les particularités de cette viticulture argentine. Ces territoires en plein développement ont vu naître dans les vingt dernières années de nombreux projets d’architecture viticole qui s’inscrivent résolument dans la modernité. Le travail d’Eliana Bormida en particulier témoigne d’une recherche d’harmonie avec la nature et l’environnement. Avec : Eliana Bórmida, architecte

Martin Di Stefano, ingénieur agronome, bodega Zuccardi Animé par : Véronique Lemoine, conseillère scientifique de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. En partenariat avec : Le Secrétariat d’Etat au tourisme d’Argentine Avec le soutien de : Ulysse Cazabonne et le Groupe Sud-Ouest La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde mardi 17 septembre 2019 – 19h00 à 20h30

