Atelier famille La Cité du Vin Bordeaux

Gironde

Atelier famille La Cité du Vin, 19 octobre 2019 16:30, Bordeaux. 19 octobre 2019 – 5 janvier 2020 Sur place Tarif abonné pour 1 adulte/ 1 enfant* 13,60€ / Tarif plein 17,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1618437550670300050&_ga=2.172060134.434375786.1563173780-1433125169.1562744494 Vous cherchez une activité à faire à Bordeaux avec vos enfants ? La Cité du Vin se découvre aussi en famille ! Vous cherchez une activité à faire à Bordeaux avec vos enfants ? La Cité du Vin se découvre aussi en famille ! Petits et grands, venez élucider toutes les subtilités du goût grâce à une dégustation (sans alcool !) originale qui mettra tous vos sens en éveil. Des expériences tactiles, olfactives et gustatives vous permettront de comprendre l’origine du goût et les facteurs qui influent sur votre perception des aliments. Pendant 1h, partagez une expérience inédite en famille et testez vos sens : votre vue vous envoie-t-elle toujours les bons messages ? Saviez-vous que votre odorat influait également sur votre goût ? Saviez-vous que le contenant dans lequel vous dégustiez influait sur la perception de ce que vous buvez ? Saurez-vous finalement deviner ce que contient votre verre ? La dégustation n’aura plus aucun secret pour vous ! Tarif par adulte ou enfant supplémentaire : 9,00€ Afin de garantir l’expérience, l’atelier commence à l’heure et aucun retardataire ne pourra être accepté. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde samedi 19 octobre 2019 – 16h30 à 17h30

Heure : 16:30 - 17:30 Catégories d'évènement: Bordeaux, Gironde

Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux

