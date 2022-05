Atelier Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Atelier Bordeaux La Cité du Vin, 7 septembre 2019 15:00, Bordeaux. 7 septembre 2019 – 31 août 2020 Sur place Tarif abonné 12,00€ / Tarif plein 15,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1609636130770300017&_ga=2.181020130.434375786.1563173780-1433125169.1562744494 Venez découvrir le vignoble bordelais, l’un des plus réputés au monde, en toute simplicité. Venez découvrir le vignoble bordelais, l’un des plus réputés au monde, en toute simplicité. Derrière son image et sa notoriété, ce sont les caractéristiques des sols, les conditions climatiques ou encore le travail des hommes dans un contexte historique et commercial évolutif, qui ont façonné les paysages et qui font du vignoble de Bordeaux ce qu’il est aujourd’hui. Cet atelier oenoculturel est accessible aussi bien aux néophytes qu’aux amateurs souhaitant (re)découvrir le vignoble bordelais sous un angle différent. Trois vins seront proposés à la dégustation, permettant d’avoir un aperçu des multiples facettes des vins de Bordeaux. _Atelier conçu en collaboration avec l’Ecole du Vin de Bordeaux. _ Afin de garantir l’expérience, l’atelier commence à l’heure et aucun retardataire ne pourra être accepté. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde samedi 7 septembre 2019 – 15h00 à 16h00

