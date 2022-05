Argentine : une oasis au pied de la Cordillère La Cité du Vin, 9 octobre 2019 19:00, Bordeaux.

PROJECTION | DÉGUSTATION

Des vignes et des hommes

Une fois par mois, ce rendez-vous invite à découvrir un épisode issu de la série documentaire Des vignes et des hommes, coproduite par Grand Angle, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin et Arte France. La présentation et la projection du documentaire sont suivies d’une dégustation de deux vins, orchestrée par une sommelière de La Cité du Vin.

Dans le documentaire projeté ce soir Argentine, Une oasis au pied de la Cordillère réalisé par Pierre GOETSCHEL (couleurs, 26’, vostf), vous découvrirez qu’à l’Est de l’Argentine s’étend la plus grande oasis d’Amérique construite par la main de l’homme : les vignes s’y déploient à perte de vue. Vous apprendrez que le vignoble de Mendoza dépend d’un système d’irrigation complexe géré par les « tomeros », précieux gardiens de l’eau. Face au réchauffement climatique et la fonte des glaciers, les petits et grands producteurs nous avertissent que tout le système d’irrigation de la vigne doit être repensé pour transformer la neige des Andes en vin.

Cette série est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Centre cinématographique national

Avec : Véronique Lemoine, conseillère scientifique de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin et co-auteur du livre Des vignes et des hommes. Quand la vigne sculpte le paysage

En partenariat avec : Wines of Argentina

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde

mercredi 9 octobre 2019 – 19h00 à 20h15