Argentina, terres de contrastes La Cité du Vin, 12 août 2019 10:00, Bordeaux.

12 août – 17 novembre 2019 Sur place Billet expo seule 6,00€ https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1805152227990400513&_ga=2.73589010.1443128902.1564383785-1433125169.1562744494

Partez pour un véritable voyage à travers les six principales régions viticoles de l’Argentine !

Cap sur l’Amérique du Sud !

Après avoir mis à l’honneur les vignobles de Géorgie et de la vallée du Douro, la Cité du Vin présente le patrimoine viticole et gastronomique de l’Argentine, du 12 août au 17 novembre 2019, dans l’exposition temporaire Vignoble Invité 2019.

Partez pour un véritable voyage à travers les six principales régions viticoles de l’Argentine ! Grâce à des dispositifs numériques et immersifs, l’exposition propose une expérience sensorielle et participative à travers la nature argentine et sa spectaculaire diversité.

Six régions viticoles racontent leurs vins, leur gastronomie et leur culture. Venez ressentir les différences d’altitude, de paysages, de climats, de conditions géographiques, saisir les multiples combinaisons qui permettent à l’Argentine de proposer un éventail de vins et de saveurs infinis.

Sans oublier la découverte du légendaire Malbec et du Torrontès, autre célèbre cépage autochtone argentin !

L’exposition est produite par le Secrétariat d’État au tourisme d’Argentine et portée par l’Institut National de Promotion Touristique d’Argentine (INPROTUR).

Tout au long de ces trois mois d’exposition, des événements, dégustations et ateliers seront proposés pour approfondir ses principales thématiques.

La Cité du Vin 1 esplanade de pontac, bordeaux 33300 Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

