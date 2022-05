Annulé | Atelier découverte La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Annulé | Atelier découverte La Cité du Vin, 2 septembre 2019 14:00, Bordeaux

2 septembre 2019 – 31 mars 2020

Sur place Tarif abonné 12,00€ / Tarif plein 15,00€

Cet atelier oenoculturel vous invite à une dégustation de vin inversée : goûtez avant de sentir, sentez avant de voir, mettez vos sens à l'épreuve, expérimentez et apprenez !

Vous avez toujours voulu participer à une dégustation de vin sans jamais oser le faire ? Cet atelier d'initiation à la dégustation d'un genre nouveau est fait pour vous ! Oubliez tous vos préjugés sur la dégustation de vin, ses codes, ses usages, mais aussi ses freins et barrières. Remettez les compteurs à zéro et ne vous fiez qu'à vous-même : vous avez 5 sens, vous savez donc déguster !

Cet atelier oenoculturel vous invite à une dégustation de vin inversée : goûtez avant de sentir, sentez avant de voir, mettez vos sens à l'épreuve, expérimentez et apprenez !

Au cours de cet atelier d'une heure, vous dégusterez trois vins en faisant successivement appel à chacun des sens sollicités pour une dégustation de vin : la vue, l'odorat et le goût. Vous en ressortirez plus confiant quant à votre capacité à déguster !

Afin de garantir l'expérience, l'atelier commence à l'heure et aucun retardataire ne pourra être accepté.

La Cité du Vin
Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
33300 Bordeaux
Gironde

