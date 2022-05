À la découverte des vins de Saint-Emilion La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

À la découverte des vins de Saint-Emilion La Cité du Vin, 21 septembre 2019 17:30, Bordeaux. Samedi 21 septembre 2019, 17h30 Sur place 15,00€ tarif plein, 12,00€ abonnées. https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=1705261099680300118&_ga=2.227126685.1841743089.1565592518-1433125169.1562744494 Nous vous invitons à une dégustation comparée de trois vins dévoilant les différentes expressions de ce vignoble de renommée mondiale. Nous vous invitons à une dégustation comparée de trois vins dévoilant les différentes expressions de ce vignoble de renommée mondiale. AÀ l’occasion des 20 ans de l’inscription à la juridiction de Saint-Émilion au patrimoine mondial de l’Unesco, nous vous invitons à une dégustation comparée de trois vins dévoilant les différentes expressions de ce vignoble de renommée mondiale. Comment la variété des sols de Saint-Émilion influe sur les styles et la complexité des vins ? Quelles sont les spécificités de ce terroir ? Son vignoble se caractérise par une mosaïque de parcelles : ses appellations prestigieuses qui s’étendent sur 7 500 hectares regroupent des sols et des terroirs très différents sur les 8 communes de la juridiction de Saint-Emilion. Le territoire comprend également quatre appellations satellites au nord de Saint-Emilion telles que Montagne, Saint-Georges, Puisseguin et Lussac. Découvrez comment le sol et plus particulièrement le sous-sol sur lequel la vigne est cultivée influent sur trois aspects du vin : ses arômes, sa couleur et ses propriétés gustatives … En partenariat avec : Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux Dans le cadre de : Journées européennes du patrimoine La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Gironde samedi 21 septembre 2019 – 17h30 à 18h45 © Cité du vin

Détails Heure : 17:30 - 18:45 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Cité du Vin Adresse Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Cité du Vin Bordeaux Departement Gironde

La Cité du Vin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

À la découverte des vins de Saint-Emilion La Cité du Vin 2019-09-21 was last modified: by À la découverte des vins de Saint-Emilion La Cité du Vin La Cité du Vin 21 septembre 2019 17:30 bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Bordeaux Gironde