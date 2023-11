Mélénas IBOAT, 28 mars 2024, BORDEAUX.

Mélénas IBOAT. Un spectacle à la date du 2024-03-28 à 20:30 (2024-03-28 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Melenas est un groupe de garage fuzz pop reverbcore originaire de Pampelune, en Espagne, qui fera craquer les fans de The Feelies, Stereolab et de la jangle pop classique de C86 avec ses guitares chatoyantes, ses mélodies douces et ses rythmes entraînants. Ils ajoutent également à leur son une touche de psychologie douce et ensoleillée. Des mélodies brillantes, des lignes de basse fraîches, des touches acides et un style de batterie à la Lindy Morrison sont agrémentés de fuzz et de phasers et entourés d’harmonies vocales paradisiaques. Après avoir tourné leurs deux premiers albums (sortis sur le label américain Trouble In Mind) dans le monde entier, avec des concerts à Primavera Sound, SXSW (deux fois), Eurosonic, Benicassim, partout au Royaume-Uni et en France et même à la Fashion Week de New York (où ils se sont produits sur le podium d’Ulla Johnson), ils ont remporté en 2021 les MME Awards au festival Eurosonic, un prix qui avait déjà été remporté par Rosalia, Hinds, Fontaines DC ou Dua Lipa.C’est également en 2021 qu’ils sortent leur célèbre reprise du classique Eisbaer de Grauzone, et 2023 les voit pleins d’énergie, travaillant sur leur très attendu troisième album.Ouverture des portes 19h30 – Accueil billetterie 20h00 – Start concert 20h30 Mélénas Mélénas

IBOAT BORDEAUX Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande Gironde

13.0

