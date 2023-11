Vox Low + Bracco IBOAT, 3 février 2024, BORDEAUX.

Vox Low + Bracco IBOAT. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Low Vox : A l’occasion de la sortie de leur deuxième album Keep on Falling, Vox Low nous embarque pour une Maroquinerie le 14 mars 2024, pour nous y faire découvrir et redécouvrir leur musique ! Que les païens et autres profanateurs de tombeaux frémissent : Vox Low émerge à nouveau tel un messager des profondeurs, prêt à faire trembler les fondations, et portant sur ses épaules le poids des anciennes légendes des mystères obscurs. VRRRRRRR ! Dans leur très attendu deuxième album, Keep On Falling, les Parisiens osent revêtir le saint suaire ultime de la mythologie rock’n’roll : la combinaison de ski de cuir noir de Vince Taylor. Tel Moïse brandissant les bras, tel l’appel des anges déchus, ils convoquent sur cet album les esprits de Jeffrey Lee Pierce du Gun Club, les greasers hors-la-loi et enfiévrés des années cinquante, ainsi que les héros de l’aciiid rock. Wham! Bam ! Thank You Ma’am ! Bracco : Soucieux de se glisser partout où l’on peut trouver une scène, un dancefloor Bracco destine ses morceaux à ceux qui ont choisi de ne pas choisir, ceux pour qui punk et techno charrient la même pulsion hédoniste, et qui s’adonnent à leur vice sans un regard pour les vieilles chapelles. Sorti en 2018, le premier album de Bracco, « GRAVE » sorti sur Le Turc Mécanique records a fait l’unanimité chez la presse spécialisée et clients de disquaires particuliers. Fort d’un live abrasif pour les cœurs et cerveaux, le groupe s’est aussi produit un peu partout en Europe. Pour 2022, le duo résident de la Station Gare des Mines Paris prépare la sortie d’un nouvel album, signé sur Born Bad Records, encore plus rassembleur, un nouveau live stéréo ainsi qu’un live en quadriphonie co-financé par la région Ile de France. Ouverture des portes 19h30 – Start concerts 20h30 Bar & petite restauration sur place Vox Low Vox Low

Votre billet est ici

IBOAT BORDEAUX Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande Gironde

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici