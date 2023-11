Samba de la Muerte IBOAT, 16 décembre 2023, BORDEAUX.

Samba de la Muerte IBOAT. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:30 (2023-11-15 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Pour Samba de la Muerte, la musique est ce médian permettant de s’orienter dans l’espace, de le traverser afin d’aller au-delà des contrées connues, traçant le chemin d’une création et d’une inspiration libre, indépendante, sans frontière de genre, porteuse d’ une matière sonore qui ne cesse d’évoluer. Expérimenter encore, aller plus loin, repousser les limites et la prise de risque . Le parcours de Samba de la Muerte fût riche, intense, des concerts aux Transmusicales de Rennes à la première partie du chanteur Patrick Watson, suivi d’une longue tournée pour le pop, coloré et si bien nommé Colors paru en 2016, qui aura mené la formation vers nombre de festivals. Une évolution mûrie, réfléchie, révélant le choix assumé par Adrien Leprêtre d’y ajouter sa voix au gré des albums successifs, délaissant peu à peu la guitare acoustique afin de laisser toute leur place aux claviers. L’ultime EP Landmark réalisé en 2020 et ses singles comme They still have their guns ou Lockdown Groove adoubés par Gilles Peterson (Worldwide Fm) ou encore Andrew Jervis (Bandcamp Weekly), témoignent de la riche palette sonore du groupe entre pop électronique et afrobeat. Ici, la musique fait la part belle à la spontanéité, délivrant une énergie galvanisante et offrant des performances généreuses en public qui ne cessent d’impressionner. De la pop sophistiquée des Talk Talk à l’avant-gardisme des Talking Heads, traversés par les expérimentations sonores frénétiques de Radiohead, Samba de la Muerte nourrit l’envie d’assumer ce temps de la maturité, y révélant une forme d’accomplissement et de renaissance. Ornament, annoncé le 29 Septembre 2023, à l’image d’un récit cinématographique traversé de onze mouvements émouvants et puissants, viendra assurément sceller le début d’un nouveau cycle emblématique pour la formation caennaise Samba de la Muerte. Ouverture des portes 19h30 – Accueil billetterie 20h00 – Start concert 20h30 Bar & petite restauration sur place Samba de La Muerte

Votre billet est ici

IBOAT BORDEAUX Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande Gironde

13.0

EUR13.0.

Votre billet est ici