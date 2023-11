Nemo + Simia IBOAT, 8 décembre 2023, BORDEAUX.

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 / 3-L-R-20-4186) présente ce concert NEMO : Sincère, direct, alliant fougue de la jeunesse et conscience d’un monde où le chaos n’est jamais très loin, Nemo nous fait danser et pleurer en même temps et surtout nous fait croire en l’avenir et en cette génération prête à exploser. NEVERSTOPTHERAVE, son 1er EP- 6 titres en forme de statement est une introduction au travail de Nemo : 6 titres bouillonnants chantés en français, entre (hyper-)pop moderne, ballades nostalgiques et banger rave. Retrouvez-le en tournée dans toute la France ! SIMIA : Doté d’un vrai sens du flow, Simia autopsie le monde avec hargne entre rock, pop et rap. A travers des textes acides et mélancoliques, Simia puise autant dans la fiction que dans la réalité pour raconter avec justesse ce que nous sommes. Après son dernier EP “Trop tard” sorti en 2022 et ses nouveaux singles “Sextoy”, “Du Faux” et “L’Usine”, retrouvez-le en tournée dans toute la France, accompagné de ses musiciens pour découvrir son énergie viscérale et son groove entêtant hérité du hip hop! SIMIA, Nemo

IBOAT BORDEAUX Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande Gironde

