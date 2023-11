Juan Wauters + Quiche My Ass IBOAT, 7 novembre 2023, BORDEAUX.

Le sixième album solo de Wauters, Wandering Rebel, est son travail le plus introspectif à ce jour. Depuis ses débuts en tant que membre fondateur du groupe garage The Beets, basé dans le Queens, jusqu’à son impressionnante carrière en solo, Wauters a toujours eu l’occasion de s’exprimer. Tout au long de Wandering Rebel, Wauters tente de concilier la stabilité à laquelle il est parvenu avec l’agitation nomade qui a caractérisé sa vie jusqu’à présent. Il a été enregistré à la manière classique de Wauters, avec de nombreux collaborateurs. Pendant une brève période du processus d’écriture, Wauters a passé un mois seul dans une ville balnéaire uruguayenne isolée. Au final, seule une chanson issue de ce séjour s’est retrouvée sur Wandering Rebel (« Mensaje Codificado »), mais l’ensemble de l’album donne l’impression d’avoir été écrit à partir de ce point de vue : un artiste, de retour dans son pays d’origine, regardant le monde et considérant la vie qui l’a mené là. + Quiche My Ass Pop au sens large, les morceaux de Quiche My Ass tentent de saisir les moments de gra?ce que le quotidien offre a? ceux qui s’imaginent vivre dans un livre enlumine? et manquent de tomber en pa?moison devant une cre?ature marine, un champignon ou un plateau de charcuterie en forme de dauphin sur un buffet de mariage. Leur nouvel LP, « Amore Disco », est paru en juin 2023 sur Les Disques du Paradis. Start concert 20h30 • Bar & petite restauration sur place

IBOAT BORDEAUX Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande Gironde

