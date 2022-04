Festival de bières à bordeaux Hangar 14 bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Festival de bières à bordeaux Hangar 14 bordeaux, 4 juin 2022 12:30, Bordeaux. Samedi 4 juin, 12h30 Sur place Entrée + un verre de dégustation : 7€ http://festivalbieresbordeaux.fr/ Festival de bières artisanales Le festival de la bière artisanale à Bordeaux organisé par l’ @asso blib revient pour sa 6ème édition du mercredi 1er juin au vendredi 03 juin avec des évènements dans nos lieux partenaires et le samedi 04 juin au Hangar 14 pour le Grand Final ! A Bordeaux, pendant 4 jours, participez et assistez à une trentaine d’animations autour de la bière artisanale : dans les caves, les bars, les restaurants, les brasseries et le Hangar 14. 4 jours de dégustations et de découvertes pour tout connaître de la bière artisanale et de ceux qui la fabriquent, en toute convivialité ! Cette année le Grand Final aura lieu au Hangar 14, le samedi 04 juin de 12h à 00h, sous forme de salon de dégustations avec pleins d’animations. ? Profitez d’un tarif réduit en prévente jusqu’au 29 mai : 6€ sur HelloAsso au lieu de 7€ sur place au Hangar 14 : https://www.helloasso.com/associations/blib/evenements/festival-biere-bordeaux-2022-prevente-du-final-au-h14 ? Découvrez l’édition BLIB 2022 sur notre site internet : http://festivalbieresbordeaux.fr/ ——————————————————————————- ? LE PROGRAMME DE LA SEMAINE ? ► Du mercredi 01 juin au vendredi 03 juin : programme & surprises à venir >> suivez-nous !

——————————————————————————- ? LE GRAND FINAL ? ► Le samedi 04 juin, un GRAND FINAL, sous forme de salon de dégustations, au Hangar 14 : programme & surprises à venir >> suivez-nous ! ——————————————————————————-

? Interdit aux mineurs non accompagnés d’une personne majeure.

⚠️ L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Hangar 14 bordeaux 115 quai des Chartrons 33000 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde samedi 4 juin – 12h30 à 23h59

Heure : 12:30 - 23:59
Lieu Hangar 14 bordeaux
Adresse 115 quai des Chartrons
Ville Bordeaux
Age minimum 18
Age maximum 99

