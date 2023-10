A la découverte des Abeilles et de leur Ruche ! Bordeaux – Hangar 14 Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde A la découverte des Abeilles et de leur Ruche ! Bordeaux – Hangar 14 Bordeaux, 12 octobre 2023, Bordeaux. A la découverte des Abeilles et de leur Ruche ! 12 et 13 octobre Bordeaux – Hangar 14 Au programme : Une présentation de la ruche

Une présentation des prédateurs

Le rôle de l’apiculteur

Le rôle des abeilles dans notre quotidien Rendez-vous au Café des Élus de 10h à 10h30 ! Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T10:00:00+02:00 – 2023-10-12T10:30:00+02:00

