Ciné-débat gratuit « L’agroécologie peut-elle seulement nourrir l’Amérique latine ? » halle des douves, 19 novembre 2021 19:00, Bordeaux. Vendredi 19 novembre, 19h00 Sur place Entrée libre https://www.fal33.org/fr/festival-alimenterre/, contact@fal33.org, 0950322428 Projection de deux films dans le cadre du festival Alimenterre En 2020, 42 millions de personnes en Amérique Latine souffrent de la faim selon le dernier rapport de la FAO. Partout, des Caraïbes à la Terre de Feu, l’agression capitaliste rend urgente la bataille pour la préservation de toutes les ressources naturelles, au-delà de l’historique lutte pour la terre. En marge de l’agrobusiness, de plus en plus d’acteurs, tant au Sud qu’au Nord, investissent un autre modèle : l’agroécologie. Un modèle résilient qui replace l’humain au centre et qui cohabite de façon plus harmonieuse avec l’environnement dont les paysans dépendent pour produire. La souveraineté alimentaire seule peut nourrir l’Amérique, et celle-ci est aussi un moyen de lutte. Dans le cadre du Festival Alimenterre, venez découvrir le documentaire Sur le Champ !, particulièrement riche dans la diversité des sujets abordés et des problématiques communes aux agriculteurs du monde entier. En complément sera diffusé le cours métrage reterrassant l’histoire du projet agroécologique à Cuba de FAL33 dans les jardins de Bellamar. La soirée se clôturera par un débat. halle des douves 4 rue des douves 33800 33800 Bordeaux Saint-Michel Gironde vendredi 19 novembre – 19h00 à 21h00

