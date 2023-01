Ciné-Débat Documentaire « Ronderos » halle des douves Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Vendredi 10 février, 19h00 Sur place Prix libre (participation aux frais conseillée : 4€)

Ciné-débat d’une avant-première d’un moyen-métrage péruvien, échange en visio avec Romain Migus, journaliste et sociologue spécialiste de l’Amérique Latine ?? RONDEROS est un documentaire péruvien réalisé par Romain Migus et Joan Cabrera. Nous projetons en avant-première ce moyen-métrage qui sera suivi d’un échange en visio avec Romain Migus, journaliste et sociologue spécialiste de l’Amérique Latine. La soirée se poursuivra avec un buffet ! ??

Nous vous donnons rendez-vous le 10 février 2023 pour un ciné-débat à 19h à la Halle des Douves à Bordeaux. « Contraints par l’absence de l’état à construire un autogouvernement populaire, deux paysans, Chuco et Norvil, luttent jour après jour pour maintenir garantir le développement social de leur communauté dans les hautes terres du nord du Pérou. Les « rondas », cette expérience unique d’autogestion et de démocratie directe, cherchent à rompre avec les stéréotypes que l’élite capitaliste et les médias entretiennent à leur égard. » Site de Romain Migus :

https://www.les2rives.info/

Site Les Rencontres du Cinéma Latino Américain :

https://www.lesrencontreslatino.org/ halle des douves 4 rue des douves 33800 Bordeaux Saint-Michel Gironde vendredi 10 février – 19h00 à 21h30

