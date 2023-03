Récital de musique classique au piano de William Theviot Grand théâtre de Bordeaux Salon Boireau Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Récital de musique classique au piano de William Theviot Grand théâtre de Bordeaux Salon Boireau, 2 avril 2023 18:00, Bordeaux. Dans le cadre du « Printemps de l’autisme », le pianiste-autiste bordelais William Theviot donnera un concert interactif de musique romantique. avec les clés d’écoute. Dimanche 2 avril, 18h00 1

https://www.youtube.com/channel/UCvfnAFEaUYslKSVShAMtBlA/videos Concert interactif de William THEVIOT, pianiste-virtuose-autiste Asperger aux multiples facettes (chroniques musicales, fonds sonores d’émission TV, très investi dans des projets caritatifs).

Ce sera l’occasion d’interpréter son nouveau programme « Printemps de l’autisme 2023 » avec des œuvres de musique classique et romantique, présentées avec les clés d’écoute pour les apprécier pleinement : Beethoven, Chopin, Fauré, Grieg, Liszt, Rachmaninov, Satie.

En osmose avec son public et son compagnon de toujours (le piano ! ), il incarne le renouveau de la musique classique qu’il décloisonne pour la mettre à la portée de tous. Cet événement a lieu dans le cadre du mois de l’autisme.

Échange avec l’auditoire en fin de concert. Offre d’affiches dédicacées en souvenir. Grand théâtre de Bordeaux Salon Boireau Place de la comédie Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde

