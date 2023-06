Ville de Bordeaux Bordeaux, 12 juin 2023, Bordeaux.

Au centre des vignobles qui portent son nom, Bordeaux élève ses superbes façades sur les bords de la Garonne. Les quartiers Saint-Pierre, Saint-Michel, dominé par sa flèche gothique, et Sainte-Eulalie, riche en couvents, rappellent la prospérité de la ville au Moyen Age. Le Palais Rohan marque sa modernisation au XVIIIème siècle, poursuivie du quartier des Grands Hommes, proche du Grand Théâtre et des Allées de Tourny, au jardin public.

Bordeaux est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, premier ensemble urbain distingué sur un tel périmètre. Son architecture homogène et plus de 350 édifices classés ou inscrits aux Monuments Historiques, dont 3 inscrits au Patrimoine Mondial depuis 1998 au titre des chemins de Compostelle en font l’une des villes les plus attractives de France. Venez la découvrir dans toute sa richesse et sa diversité au fil des visites de l’Office de Tourisme.. Amateurs de vin

In the centre of the vineyards that bear his name, Bordeaux raises its superb facades on the banks of the Garonne. The districts of Saint-Pierre, Saint-Michel, dominated by its Gothic spire, and Sainte-Eulalie, rich in convents, are reminders of the city’s prosperity in the Middle Ages. The Palais Rohan marks its modernization in the 18th century, continued from the Grands Hommes district, near the Grand Théâtre and the Allées de Tourny, to the public garden.

Bordeaux is listed as a UNESCO World Heritage Site, the first distinguished urban ensemble in such an area. Its homogenous architecture and more than 350 listed buildings or listed as Historic Monuments, including 3 listed as World Heritage since 1998 under the Roads to Compostela, make it one of the most attractive cities in France. Come and discover it in all its richness and diversity during the visits of the Tourist Office.

En el centro de los viñedos que llevan su nombre, Burdeos levanta sus soberbias fachadas a orillas del Garona. Los barrios de Saint-Pierre, Saint-Michel, dominado por su aguja gótica, y Sainte-Eulalie, rico en conventos, recuerdan la prosperidad de la ciudad en la Edad Media. El Palais Rohan marca su modernización en el siglo XVIII, continuando desde el barrio de Grands Hommes, cerca del Grand Théâtre y de las Allées de Tourny, hasta el jardín público.

Burdeos está clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo el primer conjunto urbano distinguido con tal perímetro. Su arquitectura homogénea y sus más de 350 edificios catalogados, 3 de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad desde 1998, la convierten en una de las ciudades más atractivas de Francia. Venga a descubrirla en toda su riqueza y diversidad a través de las visitas de la Oficina de Turismo.

Bordeaux liegt inmitten der Weinberge, die seinen Namen tragen, und erhebt seine prächtigen Fassaden an den Ufern der Garonne. Die Viertel Saint-Pierre, Saint-Michel, das von seiner gotischen Turmspitze dominiert wird, und Sainte-Eulalie, das reich an Klöstern ist, erinnern an den Wohlstand der Stadt im Mittelalter. Der Palais Rohan markiert seine Modernisierung im 18. Jahrhundert, die vom Viertel der Grands Hommes, in der Nähe des Grand Théâtre und der Allées de Tourny, bis zum Jardin public fortgesetzt wurde.

Bordeaux wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, das erste städtische Ensemble, das in einem solchen Umkreis ausgezeichnet wurde. Seine homogene Architektur und mehr als 350 Gebäude, die als historische Monumente klassifiziert oder eingetragen sind, darunter 3, die seit 1998 als Weltkulturerbe im Rahmen der Jakobswege eingetragen sind, machen Bordeaux zu einer der attraktivsten Städte Frankreichs. Entdecken Sie sie in ihrem ganzen Reichtum und ihrer Vielfalt bei den Führungen des Fremdenverkehrsamtes.

