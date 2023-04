Bordeaux Tasting #12 Palais de la Bourse, 9 décembre 2023, Bordeaux.

Si Bordeaux est célèbre pour être la capitale des vins, le salon Bordeaux Tasting rend hommage à ce titre en rassemblant chaque année les meilleurs producteurs et les consommateurs. Au mois de décembre, ce ne sont pas moins de 6 000 à 7 000 invités qui répondent présents à cet événement girondin tant attendu..

2023-12-09 à ; fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Palais de la Bourse Place de la Bourse

Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Two exceptional days to taste a hundred great Bordeaux wines, champagnes of talent, including prestigious houses from Reims or Epernay, but also great guests from other vineyards in France – Burgundy, Rhône, Alsace, Loire – and the world.

Si Burdeos es famosa por ser la capital del vino, el Salón de la Cata de Burdeos hace honor a este título reuniendo cada año a los mejores productores y consumidores. En diciembre, no menos de 6.000 a 7.000 invitados asisten a este esperado evento en la Gironda.

Bordeaux ist berühmt dafür, die Hauptstadt der Weine zu sein. Die Messe Bordeaux Tasting ehrt diesen Titel, indem sie jedes Jahr die besten Produzenten und Konsumenten zusammenbringt. Im Dezember kommen nicht weniger als 6.000 bis 7.000 Gäste zu diesem lang erwarteten Ereignis in Gironde.

