Le Bordeaux Galeries Week-end est de retour pour sa huitième édition du 26 au 28 novembre 2021 ! Dix galeries dans la diversité des formes s’unissent afin de présenter le meilleur de la création contemporaine à Bordeaux et de donner l’habitude de pousser la porte de ces lieux du partage de l’art ! Ouverture des galeries vendredi, samedi et dimanche ENTRÉE LIBRE Liste des galeries : – Arrêt sur l’image galerie – Art’Gentiers – Art & Communication – BAG_Bakery Art Gallery – Eponyme Galerie – Galerie des Remparts – Galerie DX – Galerie Guyenne Art Gascogne – Galerie MLS – Magnetic ArtLab

Le Bordeaux Galeries Week-end est de retour pour sa huitième édition du 26 au 28 novembre 2021 ! Galerie DX 7 rue buffon 33000 Bordeaux

