Foire d’Automne, Brocante des Quinconces à Bordeaux Bordeaux, 19 novembre 2021 10:00, . 19 novembre – 5 décembre Sur place Entrée libre https://the-place-to-be.fr/evenement/foire-dautomne-brocante-des-quinconces-a-bordeaux/ la brocante s’installera sur la place des Quinconces de Bordeaux Foire d’Automne, Brocante des Quinconces à Bordeaux du 19 novembre 2021 au 05 décembre 2021, tous les jours de 10h à 18h la Foire à la Brocante et Antiquités des Quinconces de Bordeaux est le rendez vous des “chineurs” aquitains. Ils viennent y trouver toutes les idées, classiques ou insolites pour leur intérieur ou le jardin voir la rénovation…. De nombreux exposants y proposent un éventail de meubles et objets, allant des époques les plus reculées au plus design et ainsi satisfaire un nombre exponentiel de visiteurs. Plus de 250 brocanteurs vous attendront avec leurs objets de collection. En savoir plus ICI Bordeaux Gironde Gironde vendredi 19 novembre – 10h00 à 18h00

