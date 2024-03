Bordeaux fête le podcast Hôtel de Ville de Bordeaux Bordeaux, vendredi 5 avril 2024.

Bordeaux fête le podcast « Bordeaux fête le podcast » fait son grand retour avec une deuxième édition qui aura lieu les 5 et 6 avril 2024 à l’Hôtel de Ville de Bordeaux. 5 et 6 avril Hôtel de Ville de Bordeaux Entrée gratuite sur inscription

Début : 2024-04-05T09:30:00+02:00 – 2024-04-05T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T09:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Avec plus de 200 millions de podcasts écoutés par les Français en 2023, cet événement se veut un moment de partage entre créateurs et auditeurs pour célébrer le média en plein essor. Organisée sur deux journées distinctes, la manifestation est dédiée aux professionnels le vendredi et au grand public le samedi.

L’évènement présente sa nouvelle édition avec au programme une diversité de formats, incluant des conférences, des ateliers, ainsi que des enregistrements en direct, offrant ainsi une plongée immersive dans l’univers du podcasting. Les visiteurs auront l’opportunité d’assister à des tables rondes telles que “L’empreinte carbone du podcast”, “Le podcast et l’IA”, ou “Les étapes clés pour créer un podcast”. Cette année, les organisateurs attendent près de 2 000 participants, avec la présence attendue de personnalités de renom telles que Sarah Koskevis (directrice éditoriale de production chez Slate Podcast) ou encore Jules Lavie (Rédacteur en chef de Code Source, podcast du Parisien).

Spécifiquement conçu pour répondre aux enjeux et questionnements de deux publics distincts, le programme 2024 est réparti sur deux journées : le vendredi est dédié aux professionnels tandis que le samedi est ouvert au grand public.

Le coup d’envoi de la première journée sera lancé par Cosa Vostra, avec une rétrospective des 10 ans du podcast en France. Chaque jour, lors de l’atelier « pitch ton podcast », les apprentis podcasteurs auront l’occasion de décrire leur émission devant l’assistance, offrant ainsi une plateforme unique pour promouvoir leurs contenus. Le samedi, journée ouverte au grand public, les visiteurs pourront participer à des ateliers d’initiation au podcast, et ainsi découvrir les coulisses du métier.

Un village partenaire sera également présent sur le site, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir et d’essayer différents équipements indispensables pour la création et la réalisation d’un podcast. Le festival se clôturera avec une soirée de stand up du Colins Comedy Club.

Le programme complet est à découvrir ici : www.bordeauxfetelepodcast.fr

Hôtel de Ville de Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Camélia Rgabi