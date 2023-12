Festival Gribouillis Bordeaux et sa métropole Bordeaux, 19 septembre 2024, Bordeaux.

Festival Gribouillis 19 – 22 septembre 2024 Bordeaux et sa métropole Gratuit.

Le Festival Gribouillis revient en septembre 2024 avec des animations 100% gratuites.

Au programme : un salon du livre, des expositions, des rencontres, des ateliers, des projections et des spectacles pour rêver, se questionner, s’amuser et partager l’univers en images de plus de 80 auteurs et autrices et 50 maisons d’édition locales et nationales.

Entrée au salon et inscriptions aux animations gratuites pour tous et toutes.

Bordeaux et sa métropole Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-09-19T11:00:00+02:00 – 2024-09-19T19:00:00+02:00

2024-09-22T11:00:00+02:00 – 2024-09-22T19:00:00+02:00

festival gribouillis