Festival Trente Trente : Art et culture 16 janvier – 3 février 2024 Bordeaux et sa métropole Tarifs selon performance. Billetterie et réservation en ligne.

Le festival Trente Trente, organisé par Les Marches de l’Été depuis 2004, propose une programmation dynamique de formes artistiques courtes et variées sous la direction de Jean-Luc Terrade.

Anciennement 30/30, l’événement continue d’étonner avec des performances mêlant danse, cirque, musique, théâtre et installations, explorant la création contemporaine de manière éclectique. Le festival souhaite chaque année mettre en lumière la richesse de la scène artistique locale, nationale et internationale.

Programmation 2024

Mardi 16 janvier

Soirée dansée à La Manufacture (20h > 22h)

20h > ERATO – Femke Gyselinck / GRIP

20h45 > The very last Northern White Rhino – Gaston Core

Mercredi 17 janvier

18h45 / 19h45 / 21h (45 min) – Halle des Chartrons > Cabinet de curiosité (danse)

18h45 / 21h (45 min) – Marché de Lerme > So slow (danse)

De 18h à 21h – Éclats > La doublure du réel (projection)

Jeudi 18 janvier

De 18h à 20h – Éclats > La doublure du réel (projection)

19h > Rencontre avec le réalisateur

Vendredi 19 janvier

18h45 (30 min) – Halle des Chartrons > Sadboi (danse)

20h (45 min) – Marché de Lerme > The wheels orchestra (musique)

21h15 (30 min) – Atelier des Marches > Aimons-nous vivants (cirque)

Samedi 20 janvier

De 15h à 18h – Eclats > La doublure du réel (projection)

16h (30 min) – Atelier des Marches > Aimons-nous vivants (cirque)

17h15 (35 min) – Marché de Lerme > Encrages (musique)

18h45 (15 min) – Halle des Chartrons > Hire me, please (danse)

20h30 (40 min) – La Manufacture CDCN > Je dis elle (théâtre)

Mercredi 24 janvier

20h – Théâtre La Lucarne > Diffusion de plusieurs court-métrages (projection)

Jeudi 25 janvier

19h – Books on the move > Rencontre avec la Chorégraphe Meytal Blanaru (rencontre)

Vendredi 26 janvier

18h45 (40 min) – Halle des Chartrons > O futuro é ancestral (danse)

19h (30 min) – Atelier des Marches > Dark Horse (danse)

20h15 (20 min) – Glob Théâtre > Intervalle Fessenmeyer / Dumas (musique)

21h (45 min) – Glob Théâtre > Rapunzel (danse)

De 20h à 23h – Glob Théâtre > La doublure du réel (projection)

Samedi 27 janvier

15h30 (30 min) – Atelier des Marches > Dark Horse (danse)

17h (30 min) – Marché de Lerme > In the woord (musique)

18h45 (40 min) – Halle des Chartrons > O Futuro é ancestral

19h (30 min) – Glob Théâtre > Storytelling (théâtre)

20h30 (40 min) – Glob Théâtre > Home (danse)

De 20h à 23h – Glob Théâtre – La doublure du réel (projection)

Mardi 30 janvier

18h45 (30 min) – Atelier des Marches > Queerass(é) (création)

20h30 (30 min) – Chapiteau, esplanade des Terres Neuves > Lontano (cirque)

22h (30 min) – Chapiteau, esplanade des Terres Neuves > Landing (danse)

Vendredi 2 février

Soirée cirque à l’Agora PNC Boulazac

19h30 (30 min) > Au commencement était la chute

20h30 (35 min) > Wonderwoman

22h15 (18 min) > Desorden

