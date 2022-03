Rencontre Futurs Diplômés ESME Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre Futurs Diplômés ESME Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux, 17 mars 2022 17:00, Bordeaux. Jeudi 17 mars, 17h00 Sur place Entrée libre pour les lycéens en voie générale 0564130597, esme_bordeaux@esme.fr, https://www.esme.fr/ Rencontrez les premiers diplômés de l’école d’ingénieurs ESME Bordeaux ! Les étudiants partageront leur expérience ESME et leur projet professionnel. Depuis Septembre 2017, l’école d’ingénieurs ESME est implantée dans la métropole bordelaise et intègre le campus urbain de plus de 1 000 étudiants du Groupe IONIS.

L’école met à disposition des étudiants ses dernières innovations pédagogiques comme le e-Smart Lab qui fait partie du réseau d’ateliers de fabrication numérique présent sur tous les campus de l’ESME. Les étudiants effectuent leurs trois premières années à Bordeaux avant de partir à l’International puis de conclure leurs études sur le campus de Paris-Ivry. Cette année est particulière pour le campus, car la première promotion bordelaise sera diplômée dans quelques mois ! A cette occasion, les futurs diplômés seront présents jeudi 17 mars à Bordeaux !

Ils partageront auprès des étudiants et de lycéens, leur expérience à l’école et leur futur projet professionnel. Au programme : De 17h à 18h : PARTAGE D’EXPÉRIENCE Gautier, Paul et Édouard partageront leur expérience à l’ESME Bordeaux, leur cursus et leur projet professionnel De 18h à 19h : ATELIERS D’ORIENTATION POUR LES ÉLÈVES DE SECONDE, PREMIÈRE ET TERMINALE Quels sont les spécialités à favoriser pour les études d’ingénieurs, quels sont les prérequis, comment se présentent les études etc. ? Pour clôturer l’événement, nous proposerons également un cocktail pour celles et ceux qui souhaitent continuer de célébrer et d’échanger avec les futurs diplômés ! > Événement gratuit ouvert aux lycéens en voie générale. ESME Sudria, campus de Bordeaux 6 place Ravezies 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Grand Parc Gironde jeudi 17 mars – 17h00 à 19h00

