Journée Portes Ouvertes ESME Sudria Bordeaux

ESME Sudria, campus de Bordeaux, 19 mars 2022 10:00, Bordeaux.

Samedi 19 mars, 10h00 Sur place Entrée libre https://www.esme.fr/formation-informatique/bachelors-bordeaux/

L’ESME ouvre ses portes ! Venez découvrir la formation ingénieurs en 5 ans après le bac, les procédures d’admissions (concours Advance, Parcoursup, admissions parallèles), les nouveautés pédagogiques autour de l’innovation responsable, les différents parcours possibles , le laboratoire de fabrication numérique, l’international, l’insertion professionnelle de nos étudiants, etc. Découvrez également les formations Bachelors en 3 ans après le bac !

BACHELOR TRANSPORTS ÉCO INTELLIGENTS – SPÉCIALITÉ SYSTÈMES AÉRONAUTIQUES – BORDEAUX

Forte du succès de son implantation bordelaise, l’ESME Bordeaux souhaite répondre aux attentes des élèves et de l’économie de la région en élargissant son offre de formation. C’est pourquoi elle s’est associée à l’IPSA, grande école d’ingénieur spécialisée en aéronautique et spatial, pour vous proposer un Bachelor transports éco intelligents – spécialité systèmes aéronautiques sur le campus de Bordeaux. Il permettra aux étudiants d’obtenir un diplôme validé conjointement par l’ESME et l’IPSA.

Le Bachelor ouvre la voie à une intégration professionnelle dès la fin du cursus, mais offre également l’opportunité de poursuivre un deuxième cycle en école d’ingénieur.

L’AÉRONAUTIQUE, L’ESPACE ET LES TRANSPORTS : DES SECTEURS EN PLEINE MUTATION

L’informatique embarqué, l’intelligence artificielle et le Big Data, autant d’innovations qui révolutionnent l’ensemble de nos mobilités et les métiers qui y sont rattachés. Ces transformations modifient profondément les besoins de recrutement de l’industrie aéronautique traditionnelle, ceux-ci étant à la recherche de profils de cadres intermédiaires polyvalents.

L’alliance de théorie et de pratique propre au Bachelor Systèmes Aéronautiques offre une vraie spécialisation vers des métiers en plein développement tout en garantissant l’opérationnalité des diplômés.

Les métiers visés

Architecte plateforme embarquée

Assistant ingénieur

Expert technologies embarquées

À PROPOS DE L’ESME SUDRIA

Fondée en 1905, l’école d’ingénieurs ESME Sudria forme en 5 ans des ingénieurs pluridisciplinaires, prêts à relever les défis technologiques du XXIe siècle : la transition énergétique, les véhicules autonomes, la robotique, les réseaux intelligents, les villes connectées, la cyber sécurité, et les biotechnologies.

Trois composantes font la modernité de sa pédagogie : l’importance de l’esprit d’innovation ; l’omniprésence du projet et de l’initiative ; une très large ouverture internationale, humaine et culturelle. Depuis sa création, près de 15 000 ingénieurs ont été diplômés. L’école délivre un diplôme reconnu par l’Etat et accrédité par la CTI.

A propos de l’IPSA

Créée il y a 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée air et espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans, un cursus Bachelor en 3 ans et une prépa classique. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégré au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME Sudria et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

ESME Sudria, campus de Bordeaux 6 place Ravezies 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Grand Parc Gironde

samedi 19 mars – 10h00 à 16h00