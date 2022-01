Journée Portes Ouvertes ESME école d’ingénieurs Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Journée Portes Ouvertes ESME école d’ingénieurs Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux, 5 février 2022 10:00, Bordeaux. Samedi 5 février, 10h00 Sur place Inscription sur le site internet https://www.esme.fr/ecole-ingenieur/inscription-journee-portes-ouvertes/* Venez découvrir l’école et sa formation Ingénieurs lors de notre Journée Portes Ouvertes ! ? L’ESME Bordeaux ouvre ses portes samedi 5 février ! ?

Venez découvrir la formation Ingénieurs en 5 ans après le bac, les procédures d’admissions (concours Advance, Parcoursup, admissions parallèles), ? les nouveautés pédagogiques autour de ? l’innovation responsable, ? les différents parcours possibles , ? le laboratoire de fabrication numérique, ? l’international, ?‍? l’insertion professionnelle de nos étudiants, etc.

Découvrez également la formation Bachelors systèmes aéronautiques !

