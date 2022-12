Journée Portes Ouvertes – ESME Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Journée Portes Ouvertes – ESME Bordeaux
Samedi 14 janvier 2023, 10h00
Entrée sur inscription https://swll.to/HusQnF

Vous êtes intéressé par les études d’ingénieurs multidisciplinaires ? Rendez-vous à la journée portes ouvertes de l’ESME pour en découvrir plus. [Journée Portes Ouvertes – Campus de Bordeaux]

Vous souhaitez en savoir plus sur les métiers d’ingénieurs et de l’aéronautique ? Rendez-vous samedi 14 janvier pour les portes ouvertes de l’ESME ! ?

Au programme :

? Conférences de présentation des formations #ingénieur et #Bachelors

?‍♀️ Échanges avec les enseignants

? Découverte de l’international : semestre d’études dans nos universités partenaires, cycle anglophone et double-diplômes à l’étranger.

↪️ Les admissions : rendez-vous personnalisés sur les voies d’admissions : #Parcoursup et concours @Advance, admissions parallèles.

⚽ Découverte de la vie associative à l'ESME avec nos étudiants.

Pour participer, inscrivez-vous : https://swll.to/HusQnF

ESME Sudria, campus de Bordeaux
6 place Ravezies 33300 Bordeaux

