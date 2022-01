Journée de Découverte des Métiers de l’Ingénieur – Escape Game ESME Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Journée de Découverte des Métiers de l’Ingénieur – Escape Game ESME Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux, 12 février 2022 09:30, Bordeaux. Samedi 12 février, 09h30 Sur place Inscription obligatoire sur le site internet / Réservé aux 1ères et Terminales https://www.esme.fr/ecole-ingenieur/journee-decouverte-metiers-ingenieur/ L’escape Game de l’ESME pour découvrir le métier d’ingénieur ! ? CARBON-ZERO ? : L’ESCAPE GAME DE L’ESME .

En équipe, sauvez la planète du réchauffement climatique grâce aux technologies innovantes : l’énergie, la mobilité, la smart city, la biotech etc… – Guidez des robots autonomes, – Découvrez les outils du Fab Lab, – Exercez-vous à la découpeuse laser !

Vous pourrez découvrir les métiers de l’Ingénieur et de visiter le campus de Bordeaux. ESME Sudria, campus de Bordeaux 6 place Ravezies 33300 Bordeaux 33300 Bordeaux Grand Parc Gironde samedi 12 février – 09h30 à 12h30

