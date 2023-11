Journée d’immersion ESME Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux Bordeaux, 16 décembre 2023T 09:00, Bordeaux.

Journée d’immersion ESME Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux Bordeaux Samedi 16 décembre, 09h00

Journée d’immersion ESME Bordeaux Samedi 16 décembre, 09h00 1

Explore l’ESME en une demi-journée et implique-toi dans un projet d’ingénierie pour vivre l’expérience d’un étudiant ingénieur.

À Bordeaux, l’IPSA s’est associée à l’ESME pour proposer un Bachelor Systèmes Aéronautiques et Spatiaux.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS POUR UNE CROISSANCE VERTE

L’urgence climatique oblige à accélérer la transition énergétique dans les secteurs les plus énergivores que sont les transports et le bâtiment qui représentent respectivement 49% et 28% de l’énergie consommée en France (selon l’Agence de la Transition énergétique).

Les objectifs fixés par la loi « transition énergétique pour une croissance verte », donne à la France des moyens d’action pour créer des milliers d’emplois auxquels répondent parfaitement les formations du pôle Transports de l’ESME Expertises, école de l’énergie et du numérique pour un monde durable.

La combinaison de systèmes intelligents et de l’IA va permettre cette transition.

L’informatique embarquée, l’intelligence artificielle et les enjeux envi­ronnementaux, modifient profondément les besoins en recrutement de l’industrie aéronautique, à la recherche de cadres intermédiaires et poly­valents. Ce Bachelor offre une vraie spécialisation vers des métiers en plein essor et garantit l’opérationnalité des diplômés dans les secteurs aéronautique et spatial.

Pour les étudiants souhaitant devenir pilote, l’ESME Bordeaux a noué un partenariat avec l’école de pilotage Mermoz Academy. C’est un établissement privé de formation aux métiers de pilote de ligne.

Les étudiants de dernière année de Bachelor peuvent ainsi choisir de préparer l’ATPL (Airline Transport Pilot Licence) théorique en option afin de découvrir le métier de pilote de ligne.

ESME Sudria, campus de Bordeaux 6 place Ravezies 33300 Bordeaux Grand Parc Bordeaux 33300 Gironde