Journée Portes Ouvertes ESME Bordeaux ESME Sudria, campus de Bordeaux Bordeaux Samedi 9 décembre, 10h00

L’ESME vous invite à sa prochaine JPO ! Venez découvrir la formation ingénieurs en 5 ans après le bac, les procédures d’admissions (Concours Advance, Parcoursup, admissions parallèles), le contenu de nos formations, les différents parcours possibles, le laboratoire de fabrication numérique, l’international, l’insertion professionnelle de nos étudiants, etc. Découvrez également le Bachelor en aéronautique et systèmes spatiaux !

À Bordeaux, l’IPSA s’est associée à l’ESME pour proposer un Bachelor Systèmes Aéronautiques et Spatiaux.

L’informatique embarquée, l’intelligence artificielle et les enjeux envi­ronnementaux, modifient profondément les besoins en recrutement de l’industrie aéronautique, à la recherche de cadres intermédiaires et poly­valents. Ce Bachelor offre une vraie spécialisation vers des métiers en plein essor et garantit l’opérationnalité des diplômés dans les secteurs aéronautique et spatial.

À Propos de L’ESME

Depuis près de 120 ans, l’ESME est l’école d’ingénieurs qui s’engage dans la transformation positive de nos mondes. Elle forme des ingénieurs sur 3 grands domaines : le numérique, l’IA, la robotique et l’énergie, dans l’objectif de transformer le monde de demain.

La formation pluridisciplinaire de l’ESME et son ouverture vers de très nombreux domaines la prédestine à former des ingénieurs capables d’accompagner les transformations énergétiques et numériques des entreprises et des organisations.

Depuis sa création, près de 17 000 ingénieurs ont été diplômés. L’école délivre un diplôme reconnu par l’Etat et accrédité par la CTI.

À propos de l’IPSA

Créée il y a plus de 60 ans, l’IPSA est une fondamentalement orientée Air et Espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris et à Toulouse, l’IPSA propose à ses étudiants une en 5 ans et un en 3 ans. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégrée au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

ESME Sudria, campus de Bordeaux 6 place Ravezies 33300 Bordeaux Grand Parc Bordeaux 33300 Gironde