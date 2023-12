Repair² Bordeaux Ecole Numérique Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Repair² Bordeaux Ecole Numérique Bègles, 16 décembre 2023 08:00, Bègles. Repair² Samedi 16 décembre, 09h00 Bordeaux Ecole Numérique entrée libre, gratuit Un moment convivial pour réparer, réutiliser et/ou recycler vos appareils usés, cassés ou inutilisés.

Venez apprendre, comprendre et transmettre vos savoir-faire et profitez des connaissances de nos partenaires ! Bordeaux Ecole Numérique 13-15 Rue Calixte Camelle Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 08:00 Catégories d'Évènement: Bègles, Gironde

